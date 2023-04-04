Владимир Путин присвоил почетные звания медикам, спортсменам и транспортнику из Челябинской области

Рассказываем, чьи имена попали в указ президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами и присвоении почетных званий южноуральским медсестрам, сотруднику спортивного учреждения, декану вуза и сотруднику транспортного предприятия. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Медалями Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены сотрудницы магнитогорской городской больницы № 1 им. Г. И. Дробышева: старшая медицинская сестра Татьяна Хафизова и главная медсестра Найля Цыганова.

Почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоены Светлане Медведевой и Галине Митроченковой — медсестре и старшей медсестре Челябинской областной клинической больницы.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Владимиру Филимонову — начальнику службы контактной сети ООО «Ремпуть».

Также Владимир Путин присвоил почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» декану факультета Уральского государственного университета физической культуры Игорю Алешину и старшему методисту-инструктору муниципального учреждения Аргаяшского муниципального района «Физкультура и спорт» Габидулле Гиниятуллину.

Ранее президент России подписал указ о присвоении челябинскому медику звания «Заслуженный врач Российской Федерации», а также о награждении медалью председателя профсоюза работников народного образования. Кроме того, президент подписал указ об объявлении благодарности отдельным сотрудникам челябинского предприятия «Производственное объединение „Маяк“».