Владимир Путин присвоил почетные звания двум ученым ЮУрГУ

Президент отметил их многолетнюю работу и заслуги в научно‑педагогической деятельности

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» сразу двум ученым Южно-Уральского государственного университета — директору Института естественных и точных наук ЮУрГУ Алене Замышляевой и первому заместителю директора Политехнического института ЮУрГУ Игорю Щурову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоение нашим ведущим сотрудникам звания „Заслуженный работник высшей школы РФ“ — важная награда для всего университета. Это свидетельство того, что мы продолжаем успешно выполнять задачи, поставленные государством, и готовить специалистов для укрепления экономики страны», — прокомментировал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Алена Замышляева — ученый, объединивший единой идеей химиков, физиков и математиков. Она не только успешно соединяет теорию и прикладные аспекты в своих исследованиях, но и имеет блестящие организаторские способности.

Игорь Щуров занимается цифровыми технологиями, расчетом режущего инструмента и созданием цифровых моделей методом конечных элементов. О нем отзываются как о специалисте высочайшего уровня, который всегда все делает педантично и правильно.

Отметил президент и заслуги бригадира отделения АО «Совместное хозяйствование Акбашевский» в Челябинской области Илдуса Гимадеева — ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».