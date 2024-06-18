Владимир Путин присвоил почетные звания двум челябинским врачам

Отметил президент и работу директора копейского завода

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В список попали и два челябинских врача, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на документ.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением областного онкологического диспансера № 2 в Магнитогорске Игорю Мочалину и заведующему отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Андрею Селиверстову. Владимир Путин отметил их многолетнюю и добросовестную работу.

А в распоряжение президента о поощрении попал гендиректор копейского «Завода „Пластмасс“» Александр Балашов. Владимир Путин распорядился наградить его почетной грамотой президента за достигнутые трудовые успехи.