Владимир Путин присвоил почетные звания челябинским железнодорожникам

Два южноуральца стали заслуженными работниками транспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В большом списке тех, кто получит ордена и почетные звания, оказались и жители Челябинской области. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, речь идет о двух сотрудниках РЖД, которые много лет трудятся в нашем регионе. Они удостоились званий «Заслуженный работник транспорта».

В указе говорится, что почетные звания присваиваются «за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу». Это звание получила Гузалия Ганиева, приемосдатчик груза и багажа железнодорожной станции Тракторострой Челябинского центра организации работы железнодорожных станций.

Аналогичную награду присвоили Алмазу Ярышеву, машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Златоуст Южно-Уральской дирекции тяги.

Отметим, что в минувшем сентябре глава государства присвоил орден «Родительская слава» семье Охапкиных из Челябинска, где воспитывают девять детей. Ранее такую же награду получили Беловы, которым региональные власти помогли с покупкой семиместного автомобиля. Они воспитывают восемь детей.

Кроме того, в августе Владимир Путин подписал указ о вручении медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заведующему отделением ультразвуковой диагностики Челябинского областного перинатального центра Юрию Шумакову. До этого высокие госнаграды получили глава Миасса Егор Ковальчук, гендиректор ММК Павел Шиляев и директор ОО «Хлебинка» Виктор Фомин.