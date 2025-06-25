Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» двум челябинкам

Вместе с ними государственных наград удостоены еще несколько южноуральцев

Президент Владимир Путин присвоил государственные награды четырем южноуральцам, среди них — два врача. Указ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Так, за заслуги в области здравоохранения заслуженными врачами РФ стали заведующая отделением ГКБ № 8 Татьяна Барыкова и заместитель главврача по клинико-экспертной работе Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Марина Захарова.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» удостоен заместитель гендиректора по управлению магнитогорским филиалом АО «Группа компаний „Российское молоко“» Иван Сеничев.

Также президент наградил медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей жительницу области Ольгу Усачеву.