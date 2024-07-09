Владимир Путин присвоил почетное звание сотруднице РЖД из Магнитогорска

Еще один южноуралец награжден медалью

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Глава государства отметил в том числе работу сигналиста из Магнитогорска и директора компании из Сосновского района. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» президент присвоил Галине Вавиловой — сигналисту железнодорожной станции «Магнитогорск-Грузовой» Челябинского центра организации работы железнодорожных станций. Владимир Путин отметил ее многолетнюю добросовестную работу и заслуги.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден Владимир Бекишев — директор ООО «Строительные инвестиции».

Ранее Владимир Путин присвоил почетные звания двум челябинским врачам, а также отметил работу директора копейского завода.