Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания сразу трем специалистам из Челябинской области. Указ опубликован на портале официальной правовой информации.
Художественному руководителю челябинского Нового художественного театра Евгению Гельфонду присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Глава государства отметил его вклад в развитие отечественной культуры.
Почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены директор магнитогорского предприятия «Горэлектросеть» Александр Кузьмин и главный инженер Златоустовского района электрических сетей предприятия «Златоустовские электрические сети» филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» Сергей Лисин.
Кроме того, президент объявил благодарность директору информационно-рекламной службы предприятия «КОНАР» Светлане Дорониной за многолетнюю добросовестную работу.
Ранее Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина.