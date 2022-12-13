Владимир Путин присвоил челябинскому хирургу звание заслуженного врача РФ

Сергей Пискунов много лет спасает жизни детей и взрослых

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергей Пискунов стал заслуженным врачом России. Накануне указ о присвоении высокого профессионального звания подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба кардиоцентра.

«Сергей Анатольевич стоял у истоков рентгенэндоваскулярной хирургии в Челябинской области, а сейчас он — ведущий, самый опытный и квалифицированный специалист по вопросам эндоваскулярного лечения пороков сердца во всем УрФО. Он берется за самые сложные случаи у детей и взрослых и спасает им жизни»,

— отмечают в пресс-службе.