«Сергей Анатольевич стоял у истоков рентгенэндоваскулярной хирургии в Челябинской области, а сейчас он — ведущий, самый опытный и квалифицированный специалист по вопросам эндоваскулярного лечения пороков сердца во всем УрФО. Он берется за самые сложные случаи у детей и взрослых и спасает им жизни», — отмечают в пресс-службе.
Талантливый врач, преданный любимому делу, Сергей Анатольевич пользуется уважением коллег и пациентов. Его ученики возглавляют рентгенохирургические подразделения в других лечебных учреждениях Челябинска. Обе дочери доктора пошли по стопам отца и в медицине выбрали своим призванием рентгенологию. Не так давно Сергей Пискунов отметил 60-летие.
Ранее Челябинский кардиоцентр признали одним из самых безопасных в России.
Между тем в Челябинской области выросло число пациентов с запущенными болезнями сердца. Главный кардиохирург региона Олег Лукин рассказал о влиянии ковида и санкций на работу кардиоцентра.