Владимир Путин принес извинения семьям погибших на СВО за задержки с выплатами

Глава государства дал поручение устранить бюрократические барьеры

Президент РФ в ходе прямой линии публично извинился перед семьями погибших военнослужащих на СВО за задержки в оформлении компенсационных выплат, льгот и передаче госнаград. По словам Владимира Путина, корень проблемы лежит в неотлаженном взаимодействии между Министерством обороны и социальным блоком правительства.

По словам Владимира Путина, заместитель министра обороны Анна Цивилева, совмещающая эту должность с руководством Фондом защитников Отечества, прямо указывала на избыточную бюрократию, потерю документов и затягивание сроков принятия решений.

Системная проблема была обозначена в видеообращении Кристины Гребы из Новосибирска. Ее муж погиб в январе 2024 года, однако к концу 2025 года семья из двух малолетних детей так и не получила пенсию по потере кормильца и удостоверения, дающие право на льготы.

«Хочу принести вам извинения, извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать эти вопросы… Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано, и сделано быстро», — заявил министр, обращаясь к Кристине Гребе.

«Мы, безусловно, будем над этим работать… Нужно делать это только быстрее, расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей», — подчеркнул Владимир Путин, пообещав взять ситуацию под свой личный контроль.

Напомним, что в Челябинской области проводится комплекс мер в поддержку ветеранов СВО, существуют меры поддержки семьям бойцов, погибших в ходе спецоперации.