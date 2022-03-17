Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»

Каждый россиянин может предложить свой проект по развитию города, региона и страны

Президент России Владимир Путин 16 марта в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны пригласил региональные команды подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени». По словам главы государства, этот проект дает каждому россиянину возможность представить свои предложения и проекты, нацеленные на развитие города, региона и страны в целом.

«Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», — сказал Владимир Путин.

Отбор идей проходит на крауд-платформе ideas.roscongress.org, куда каждый желающий сможет подать свою идею, получить ее экспертную оценку и оценку пользователей.

Итоговое мероприятие форума «Сильные идеи для нового времени» запланировано на лето 2022 года. Там представят 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

О датах и месте проведения форума объявят дополнительно.