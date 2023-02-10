Владимир Путин предложил продавать индивидуальные дома с помощью ипотеки с эскроу-счетами

Таким образом планируется поддержать деревянное домостроение

Сегодня на совещании по вопросам развития лесопромышленной отрасли президент России Владимир Путин предложил использовать эскроу-счета при продаже деревянных индивидуальных домов. Аналогичный механизм несколько лет применяется при строительстве и продаже многоквартирного жилья.



«Нужно поддержать внутренниий спрос на продукцию отрасли. В том числе, повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины. считаю, что здесь можно применить механизм, который действует в строительстве многоквартирных домов. Речь о так называемых эскроу-счетах, которые гарантируют как сохранность средств покупателей жилья, так и финансирования стройки», — уточнил глава государства.

Владимир Путин также напомнил, что эскроу-счета удобны для банков. Но самое главное, они страхуют покупателей частных деревянных домов заводского исполнения от потери денег при долгострое или несдаче объекта.



«Если что-то случится, граждане заберут деньги гарантированно, и никаких обманутых дольщиков у нас, надеюсь, не появится», — заключил Владимир Путин.

Напомним, что в Челябинской области число долгостроев снизилось за 2022 год вдвое. В нынешнем году планируется завершить 14 проблемных многоквартирных домов и восстановить в правах более 1,5 тысяч дольщиков.

