Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества

Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Такое заявление глава государства сделал на заседании Государственного совета по поддержке семей. В нем участвует губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Еще одно очень важное решение, которое напрямую не связано с нашей сегодняшней темой, но для страны имеет большое значение. В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм»,— сказал Владимир Путин.