Владимир Путин поздравил жителей России с Новым, 2026 годом

О чем говорил президент в новогоднем обращении

Главными темами новогоднего обращения президента России стали народное единство, приближение победы, семейные ценности и традиции. Новый год уже встретили жители Чукотки и камчадалы.

Речь Владимира Путина пусть каждый выслушает сам, а мы выделили основные тезисы. Один из них — будущее страны зависит от сплоченности, взаимной поддержки и готовности граждан помогать друг другу:

«Мы вместе народ России, труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность отечества, его развитие, его будущее».

Особое обращение — к участникам спецоперации:

«Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают. Надеются на вас мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим новым годом, верим в вас и нашу победу».

И главное: большая семья по имени Россия твердо держит курс на развитие.

«Мы вместе одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России».