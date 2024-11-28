Владимир Путин поздравил с 100‑летием труженицу тыла из Златоуста

Подарки передали городские власти

Жительница Златоуста Екатерина Федотовна Люкшина отметила 100-летие. Ее поздравил замглавы Златоустовского городского округа Артем Дьячков. Он вручил юбилярше поздравление от президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе мэрии.

К поздравлениям присоединились депутат Татьяна Накоскина, совет ветеранов завода им. В. И. Ленина и кадеты школы № 1.

«Екатерина Федотовна Люкшина — труженица тыла, ветеран труда, неоднократно награждалась грамотами, благодарственными письмами и премиями. Она одна воспитала сына. У нее двое внуков, двое правнуков и даже есть праправнучка», — рассказали в администрации ЗГО.

Екатерина Федотовна родилась 24 ноября 1924 года в Оренбургской области. В 1942 году она вышла замуж и родила сына. Вскоре супруга призвали на фронт, с войны он так и не вернулся. Сына Екатерина Федотовна поднимала сама.

В 1948 году она переехала в Златоуст, здесь устроилась в котельную на хлебокомбинате. Потом стала трудиться на заводе имени В. И. Ленина контролером по выпуску экскаваторов. Общий трудовой стаж составил более 50 лет.

«Эти поздравления — проявление глубокого уважения и благодарности к тем, кто пережил тяжелые годы войны, работал в тылу, восстанавливал страну и продолжает жить среди нас. Такие мероприятия помогают не только подчеркнуть значимость их заслуг, но и обеспечивают поддержку, создавая атмосферу уважения и заботы. Кроме того, этот проект становится примером для подрастающего поколения, ведь важно помнить и ценить героизм тех, кто внес вклад в победу и восстановление нашей страны», — отмечают в Управлении социальной защиты населения Златоустовского городского округа.