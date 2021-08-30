Накануне, 29 августа, челябинский пловец Дмитрий Черняев завоевал золото Паралимпийских игр, установив новый мировой рекорд. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсмена с победой, сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый Дмитрий Геннадьевич! Поздравляю Вас с отличным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Вы упорно шли к этой победе и доказали, что являетесь одним из признанных лидеров мирового паралимпизма. Ваше „золото“ — это воплощение силы духа и воли, результат усердного, неустанного труда. Желаю новых достижений в спорте и жизни», — говорится в телеграмме.
Напомним, Дмитрий Черняев выиграл заплыв на 100 метров брассом, установив мировой рекорд 1.31,96.
Золото российской сборной на Паралимпиаде-2020 в Токио принесла и челябинская пловчиха Валерия Шабалина. Она стала первой на дистанции 100 метров баттерфляем, а затем завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем.