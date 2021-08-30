Владимир Путин поздравил челябинца Дмитрия Черняева с золотом Паралимпиады

Пловец стал лучшим, преодолев дистанцию на 100 метров брассом

Накануне, 29 августа, челябинский пловец Дмитрий Черняев завоевал золото Паралимпийских игр, установив новый мировой рекорд. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсмена с победой, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Дмитрий Геннадьевич! Поздравляю Вас с отличным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Вы упорно шли к этой победе и доказали, что являетесь одним из признанных лидеров мирового паралимпизма. Ваше „золото“ — это воплощение силы духа и воли, результат усердного, неустанного труда. Желаю новых достижений в спорте и жизни», — говорится в телеграмме.

Напомним, Дмитрий Черняев выиграл заплыв на 100 метров брассом, установив мировой рекорд 1.31,96.

Золото российской сборной на Паралимпиаде-2020 в Токио принесла и челябинская пловчиха Валерия Шабалина. Она стала первой на дистанции 100 метров баттерфляем, а затем завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем.