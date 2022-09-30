Владимир Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации

И поручил включить в призывные комиссии прокуроров

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и включить в призывные комиссии прокуроров соответствующих уровней. Об этом глава государства заявил на оперативном совещании с членами Совета безопасности.

«В ходе мобилизационных мероприятий возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь — по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка — повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — сказал Владимир Путин.

Глава государства привел и другие примеры: врачей и высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом вместо службы там, где они действительно нужны и востребованы, зачисляют мотострелками.

«Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, — а таких много, — заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться», — отметил Владимир Путин.

Владимир Путин еще раз подчеркнул, что призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части призванные на военную службу в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку.

«Обращаю внимание: такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно», — сказал Владимир Путин.

По поручению президента в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Владимир Путин попросил генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал.

Напомним, частичная мобилизация в стране проводится с 21 сентября по предложению министерства обороны и Генерального штаба. Все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация.