Владимир Путин посоветовал россиянам провести новогодние праздники с семьей

И не забывать об активном отдыхе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которая проходит сегодня, 14 декабря, посоветовал россиянам провести новогодние праздники активно и в кругу семьи. Такой ответ главы государства последовал на вопрос одного из зрителей.

«В Новый год нужно больше внимания уделить близким, семье. Найти общее дело, [посетить] выставки, театры. Спорт обязательно, активный образ жизни вести с семьей вместе»,— сказал он.

Новогодние каникулы в этом году продлятся 10 дней: начнутся они в субботу, 30 декабря, и последним выходным будет 8 января.