Владимир Путин посетил выставку «Россия»

В экспозиции представлены главные достижения регионов в отраслях экономики

Сегодня, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин посетил выставку «Россия» НА ВДНХ, сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Путин отсмотрит площадки, где представлены достижения 89 регионов страны.

«Президент осматривает экспозицию в сопровождении Генерального директора АНО „Дирекция Выставки Достижений „Россия““ Натальи Виртуозовой. Позднее Президент примет участие в Церемонии вручения премии #МыВместе и наградит победителя в номинации „Волонтер года“», — рассказали в пресс-службе.

Международная выставка-форум «Россия» является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия — демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

На выставке представлены достижения и Челябинской области. Идеей экспозиции региона стал человек и его мечта. Мечты о покорении космоса, сохранении красоты родной земли, преобразовании окружающего мира. Все они находят реальное воплощение в экспозиции.

Посетители побывают на виртуальных экскурсиях по промпредприятиям, увидят арктический автобус «Урал», потрогают метеорит, сыграют в настольный хоккей за «Трактор» или «Металлург» и встретятся с побывавшим в космосе роботом-андроидом FEDOR. На выставке также будут качели с пролетом над основными достопримечательностями области.