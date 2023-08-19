Владимир Путин поручил выплачивать детские пособия даже при росте доходов семьи

Сохранят пособие и для родителей детей-инвалидов с частичной занятостью

Президент России Владимир Путин поручил продолжать выплачивать семьям ежемесячное пособие на детей в случае, если доходы семьи увеличились. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи в течение срока, на который назначено указанное пособие»,— говорится на сайте Кремля.

Также Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, согласно которым родители или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом, продолжат получать пособия в случае частичной занятости.

Кроме того, правительству РФ поручено внести в законодательство изменения, которые сохранят право матерей получать декретные выплаты даже в том случае, если они вышли на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года.

Внести соответствующие изменения правительству РФ поручено до 1 октября 2023 года.