Владимир Путин поощрил четверых медиков из Челябинска

Чьи имена попали в распоряжение президента России в этот раз

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении четверых челябинских медиков. Троим сотрудникам медучреждений глава государства поручил объявить благодарность президента, еще одному врачу — вручить почетную грамоту. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой президента России награждена Тамара Костина — заведующая отделением городской клинической больницы № 8 в Челябинске.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу президент распорядился объявить благодарность старшей медицинской сестре Зарине Камаловой и заведующему отделением Мушфигу Нусратову, которые трудятся в областной клинической больнице № 2 в Челябинске.

Кроме того, Владимир Путин поручил объявить благодарность за те же заслуги старшей медсестре городской клинической больницы № 8 Челябинска Светлане Федоровой.

Ранее президент России лично вручил студентке ЮУрГУ Елизавете Поповой медаль за боевые заслуги в зоне спецоперации.