Владимир Путин поговорил по видеосвязи с медиком из Чебаркуля

Ксения Данилюк рассказала президенту страны о новом ФАПе в поселке Мисяш

В эти дни в разных регионах России открываются 19 медицинских объектов: инфекционные больницы, онкологические диспансеры, поликлиники, ФАПы. По этому случаю 18 июня президент страны Владимир Путин провел видеоконференцию с участие медиков новых учреждений. Среди участников встречи была фельдшер из поселка Мисяш Ксения Данилюк.

«Мы с коллегами очень благодарны за программу модернизации первичного звена, ведь благодаря ей у нас в больнице появляется новое оборудование, новые машины неотложной помощи, а также строятся новые фельдшерские пункты. Благодаря ФАПам медицинская помощь становится ближе, и повышается качество жизни людей», — обратилась к президенту Ксения Данилюк.

Так, десять лет назад в поселке Мисяш под Чебаркулем закрыли аварийный ФАП. С тех пор около 800 жителей, в том числе дети, ездили за медпомощью в город, расположенный в десяти километрах. По словам Ксении Данилюк, это было крайне неудобно и вызывало постоянные жалобы населения.

В этом году в Мисяше открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Это светлый, чистый ФАП с новым профессиональным оборудованием, где мы будем проводить диспансеризацию, вакцинацию выездными бригадами, ЭКГ, забор крови, где пациенты могут получить консультацию узких специалистов. Также будем оказывать экстренную медицинскую помощь до приезда скорой», — рассказала Ксения Данилюк.

Встреча медиков с президентом проходила накануне профессионального праздника людей в белых халатах. В воскресенье, 19 июня, страна отметит День медицинского работника. Президент пожелал успехов всем, кто причастен к медицине.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу в России за доблестный самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, наших сестер милосердия. За то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию. Потому что профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости. Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания было проявлено вами в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно эти лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий», — заметил Владимир Путин.

Особые слова благодарности президент адресовал военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии и других силовых структур, которые спасают жизни участников специальной военной операции.

Владимир Путин также заметил, что эффективная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России. Поэтому задача государства — повысить доступность и качество медпомощи, чтобы все граждане видели улучшения и позитивную динамику.

Особое внимание должно уделяться жителям малых городов, людям старшего поколения и семьям с детьми.

Безусловным приоритетом является обновление первичного звена здравоохранения:

— будет увеличена поддержка сотрудников ФАП;

— в полном объеме будут реализованы планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов;

— будет обеспечена закупка санитарного транспорта и передвижных медпунктов;

— объем финансирования здравоохранения увеличится.

