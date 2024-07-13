Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным с 1 октября

Размер выплаты вырастет на 5,1%

Сегодня, 13 июля, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Соответствующий документ размещен на портале официальной правовой информации.

Размер пенсии будет составлять 89,83% от размера денежного довольствия. Сейчас размер выплаты составляет 89,32%.

Ранее пенсии военным планировали проиндексировать на 4,5%, однако после уточнения прогноза социально-экономического развития и учета роста потребительских цен на этот год решили увеличить выплату на 5,1%. Средний размер пенсии после индексации составит 41,6 тысячи рублей.