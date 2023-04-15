Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных

Также в России создадут единый реестр сведений о гражданах, состоящих на воинском учете

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. При этом бумажные повестки продолжат вручать. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

В едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет или уже состоящих на нем, будут отображены личные и паспортные данные россиян, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Необходимые данные будут предоставлять МВД, ФНС, ЦИК, Минпросвещения, Фонд пенсионного и социального страхования и федеральные суды.

Повестки военнообязанным теперь будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «информационном ресурсе» и на портале «Госуслуги». Если повестка не вручена в той или иной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней со дня ее размещения в реестре.

Для тех, кто не явился в военкомат спустя 20 дней со дня вручения повестки и не имел на это уважительных причин, вводятся ограничения. Например, таким гражданам могут запретить регистрировать автомобили и недвижимость, управлять автомобилем, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также отказать в выдаче кредита. Кроме того, россиянам, которые не спешат в военкомат после получения повестки, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Регионы могут вводить дополнительные ограничения.