Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

По нему вывески магазинов, ресторанов и ЖК должны быть на кириллице

Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон о защите русского языка. По нему вводятся следующие правила: вывески, указатели и таблички в магазинах и общественных местах должны быть на русском языке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Плод новый закон попадают и названия кварталов, жилых комплексов и районов. Они должны быть на русском языке и прописаны кириллицей. Правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

«Надо делать все, чтобы защищать свой суверенитет, а это значит, защищать свои основы — язык, культуру, веру, историю, что мы с вами и делаем», — высказался о законе председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Федеральный закон № 168-ФЗ призван усилить роль русского языка как государственного и снизить использование иностранных слов. Допускается дублирование названий на языках народов России или на иностранных.