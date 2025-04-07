Владимир Путин подписал закон о защите банковских счетов от мошенников

Теперь меры безопасности усилены

Президент Владимир Путин подписал новый закон, который станет настоящим щитом от телефонных мошенников и спама, сообщает министерство общественной безопасности Челябинской области.

Что это значит для нас?

✅ Защита банковских счетов: специальные службы будут контролировать подозрительные операции и блокировать мошеннические действия.

✅ Лимиты на снятие наличных: снятие более 50 тысяч рублей в день потребует уведомления банка, снижая риск кражи средств.

✅ Безопасность госучреждений: использование иностранных мессенджеров госструктурами запрещено.

✅ Конец назойливой рекламе: массовые рекламные звонки теперь только с вашего согласия! Обратитесь к своему оператору, чтобы избавиться от нежелательных звонков.

✅ Идентификация звонящего: операторы обязаны отображать имя звонящей организации, помогая распознавать мошенников.

✅ Более строгий контроль сим-карт: передача сим-карт возможна только близким людям, что затрудняет мошеннические схемы.

✅ Защита от SMS-мошенничества: SMS-сообщения теперь нельзя отправлять во время разговора.

Как ранее сообщал наш сайт, банки вернут жителям Челябинской области деньги, переведенные на счета мошенников из черного списка ЦБ РФ.