Владимир Путин подписал закон о запрете использования смартфонов на уроках

Исключение — экстренные случаи

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Соответствующие поправки внесены в закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«…не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — сообщается в документе.

Взять телефон можно будет только в тех случаях, если возникла угроза здоровью или жизни школьников, преподавателей и других работников школ, а также в иных экстренных случаях.

Контролировать соблюдение правила будут педагоги и руководство школы.

Ранее один из авторов законопроекта глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами не должны использоваться в образовательных программах. А министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что пользоваться телефонами на уроках школьники смогут только с разрешения учителя.