Владимир Путин подписал закон о санкциях для иностранцев, нарушающих права россиян

Документ распространяется жителей всех иностранных государств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К санкционным мерам относятся запрет на въезд в Россию; арест на территории РФ финансовых активов; запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями указанных граждан; запрет на распоряжение имуществом, которое находится на территории РФ; приостановление деятельности на территории России юридических лиц, находящихся под контролем этих граждан и лиц; приостановление их полномочий в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории России.

Отметим, документ расширяет действие принятого в 2012 году федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», который предусматривает санкции только в отношении граждан США.