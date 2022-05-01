Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней

Документ вступает в силу 1 мая

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 1 мая.

Закон позволит на безвозмездной основе обеспечивать бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, включенных в реестр Минобороны РФ.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 1 мая.

Ранее с инициативой о безвозмездной поставке газа для Вечных огней выступил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак. Он обратил внимание на то, что бывают случаи, когда из-за долгов со стороны муниципалитетов огонь на некоторых мемориалах потушен. Тогда Владимир Путин поручил правительству РФ и «Газпрому» обеспечить безвозмездную поставку газа для всех Вечных огней и Огней памяти, которые включены в реестр Минобороны РФ.