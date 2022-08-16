Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»

Для матерей 10 и более детей установлена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Для них установлена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации»,— говорится в тексте указа.

Помимо денежного поощрения в размере миллиона рублей женщинам, которым присвоят звание «Мать-героиня», будут вручать грамоту и орден, выполненный из золота с бриллиантом и эмалью. Известно, что знак отличия представляет собой пятилучевую звезду с лучами в виде золотых и родированных штралов, в центре которой — круглый медальон с объемным изображением государственного герба России и надписью «Мать-героиня».







Кроме того, при награждении медалью ордена «Родительская слава» одному из награжденных родителей выплачивается единовременное поощрение в размере 200 тысяч рублей в порядке, определяемом правительством РФ.