Владимир Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны

Средства также полагаются вдовам фронтовиков и узникам концлагерей

Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты для фронтовиков в преддверии 80-летия Великой Победы. О мерах поддержки он сообщил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Так, сегодня, 15 января, был подписан указ о единовременной выплате 80 тысяч рублей фронтовикам, их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей.

Вторая выплата в размере 55 тысяч рублей будет полагаться труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

«Наш долг — делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети и молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь», — подчеркнул президент.