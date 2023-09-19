Владимир Путин подписал указ о выплатах защитникам и блокадникам Ленинграда

Деньги перечислят по случаю 80-летия полного освобождения города

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах в 50 тыс. рублей награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». Средства перечислят по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Единовременные выплаты перечислят в декабре 2023 — январе 2024 годов. Деньги получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», проживающие в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Выплаты получат и жители Челябинской области. Как сообщили ИА «Первое областное» в министерстве социальных отношений региона, по состоянию на апрель 2023 года на Южном Урале проживало 150 блокадников.

В Челябинске на Ленинградском мосту стоит шестиметровая арка в память о ленинградцах, которые были эвакуированы в наш город для работы на оборонных заводах. В июне 2023 года во время Петербургского международного экономического форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил Алексея Текслера за участие и заботу о блокадниках. Они получают выплаты от правительства региона.

Информационное агентство «Первое областное» в январе 2023 года к 80-летию прорыва блокады Ленинграда собирало факты в одной подборке о связи с Челябинском. Тогда же школьник из Снежинска обнародовал дневник прадеда. В 1941–1942 годах 13-летний Олег Игнатьев описывал ужасы первых месяцев осады города.