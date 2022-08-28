Владимир Путин подписал указ о выплатах вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Рассказываем, кто имеет право на ежемесячные и разовые выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам Донецкой и Луганской народных республик и Украины, которые вынужденно эвакуировались в Россию. В числе получателей разовых и ежемесячных выплат — пенсионеры, инвалиды, ветераны, беременные женщины и семьи с детьми. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, покинувшим республики Донбасса и Украину полагаются:

ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере;

доплата к вышеуказанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, в размере трех тысяч рублей;

ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере пяти тысяч рублей;

единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей; ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере четырех тысяч рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 тысяч рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — четыре тысячи рублей;

ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

В документе указано, что выплаты начинаются с 1 июля, то есть задним числом, и производятся до 31 декабря 2022 года лицам, въехавшим в Россию после 18 февраля, но не признанным беженцами.