Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Всего призовут 150 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащих такому призыву. Соответствующий документ размещен на портале официальной правовой информации.

Призывать будут в период с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Всего будет призвано 150 тысяч человек.

Этим же документом предусмотрено увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, поручено органам исполнительной власти российских регионов и призывным комиссиям.