Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Случаи, когда документ можно будет предъявлять на «Госуслугах», определит правительство

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». В некоторых случаях граждане смогут предъявлять электронную версию документа из мобильного приложения «Госуслуги» вместо бумажного оригинала. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Установить, что представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ приравнивается в случаях, определенных правительством <...>, к предъявлению документа»,— говорится в тексте указа.

Предъявлять паспорт через мобильное приложение россияне смогут добровольно.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству страны в течение трех месяцев определить перечень документов, которые также можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения. Случаи, когда можно будет предъявить электронные паспорт и другие документы, также определит правительство.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести электронное удостоверение личности для удобства граждан.