Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте». В некоторых случаях граждане смогут предъявлять электронную версию документа из мобильного приложения «Госуслуги» вместо бумажного оригинала. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Установить, что представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина <...>, в электронной форме с использованием мобильного приложения „Единый портал государственных и муниципальных услуг“ приравнивается в случаях, определенных правительством <...>, к предъявлению документа»,— говорится в тексте указа.
Предъявлять паспорт через мобильное приложение россияне смогут добровольно.
Кроме того, Владимир Путин поручил правительству страны в течение трех месяцев определить перечень документов, которые также можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения. Случаи, когда можно будет предъявить электронные паспорт и другие документы, также определит правительство.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести электронное удостоверение личности для удобства граждан.