Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе

Что это такое и кого могут призвать

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Проходить их запасники будут в Вооруженных силах РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Согласно указу, призыв и проведение сборов обеспечат правительство и региональные органы исполнительной власти.

Военные сборы — это учебно-практические занятия для тех, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время. К запасникам относятся все мужчины, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели основания не проходить срочную службу, а также женщины с военно-учетной специальностью (связистки, медсестры и другие).

Военные сборы проводятся ежегодно в соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».