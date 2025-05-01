Владимир Путин поддержал инициативу школьника из Челябинска

Южноуралец предложил создать государственную награду

Школьник из Челябинска Михаил Доманин задал вопрос Владимиру Путину на марафоне «Знание. Первые», посвященном 80-летию Великой Победы. Парень предложил ввести государственную награду для лекторов и просветителей, сообщили в пресс-службе «Знания».

Ученик лицея № 148 — победитель конкурса «Знание. Лектор». Он предложил президенту ввести новое почетное звание «Заслуженный просветитель».

«На мой взгляд, важно отметить таких людей, что достигли огромных успехов в этом деле. Но на общегосударственном уровне пока нет наград, где бы звучало слово „лектор или просветитель“. Насколько возможно сделать так, чтобы появился знак отличия для проводников знаний? Например, „Заслуженный просветитель“?», — спросил Михаил.

Владимир Путин поддержал инициативу.

«Хорошая идея. Я хочу вам пожелать успехов и спасибо вам за идею. Мы постараемся ее реализовать», — сказал президент.