Владимир Путин подчеркнул социальную направленность бюджета России

В 2021 году на социальную поддержку населения из бюджета России направлено 4,5 триллиона рублей

Даже в условиях пандемии бюджет России остался социально ориентированным. Об этом во время большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Президент напомнил, что именно в годы борьбы с коронавирусом в стране появились новые выплаты на детей. Был расширен круг россиян, которые получают пособие на малышей от нуля до трех лет. Маткапитал теперь можно получить даже на первенца. Появилось пособие для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, а еще — пособие на детей от трех до семи. Кроме того, семьи с детьми получали единовременные выплаты по пять и десять тысяч на ребенка.

В целом же только в уходящем году, по словам Путина, на социальную поддержку населения из бюджета России направлено 4,5 триллиона рублей.

Также в 2021 году в России повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Даже поддержка бизнеса опосредованно повлияла на благополучие российских семей, так как выплаты из бюджета получали те работодатели, которые в пандемию сохраняли рабочие места и уровень зарплат.

Между тем по решению губернатора Алексея Текслера с 2022 года в Челябинской области существенно расширят меры социальной поддержки населения. Соответствующие законы приняли депутаты Заксобрания области 23 декабря.