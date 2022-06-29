Владимир Путин подарил экс‑главе Туркмении златоустовские сабли и шахматы

Подарки привезли в честь 65‑летия Гурбангулы Бердымухамедова

Две сабли и шахматы, произведенные в Златоусте Челябинской области, подарил президент России Владимир Путин бывшему главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову во время визита в Ашхабад, сообщается на сайте Кремля.



Подарки привезли в честь 65-летия Бердымухамедова, который в ответ вручил Путину памятную монету.



«Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру „Возвращающийся наездник“ — то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли — одну старую, одну новую», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.









Владимир Путин приехал в Ашхабад в среду утром, чтобы принять участие в шестом Каспийском саммите. После прилета он отправился лично поздравить Гурбангулы Бердымухамедова с юбилеем.

