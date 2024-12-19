Владимир Путин поблагодарил российские регионы за восстановление Донбасса

Челябинская область входит в этот список

Глава государства Владимир Путин на прямой линии поблагодарил российские регионы за восстановление Донбасса, Челябинская область вошла в этот список.

«По всем этим направлениям у нас запланирована большая работа до 2030 года. Уже сейчас восстановлена 21 тысяча объектов, причем 11 тысяч — за счет средств федерального бюджета, а 10 тысяч — за счет регионов-шефов. Мы должны построить еще 20 тысяч объектов. И все это будет сделано», — пообещал президент.

Владимир Путин поблагодарил руководителей и жителей регионов-шефов. Глава государства отметил, что в России разработана огромная программа по восстановлению и развитию новых территорий.

Напомним, Челябинская область шефствует над городами Ясиноватая и Волноваха. После освобождения Авдеевки южноуральские строители отправились и туда, чтобы помочь как можно скорее восстановить мирную жизнь в ДНР.