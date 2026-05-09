Владимир Путин: «Победа всегда была и будет за нами!»

Ключевые моменты в речи президента РФ на Красной площади

В Москве на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ Владимир Путин обратился с речью, в которой обозначил ключевые моменты развития внешней политики, экономики, особой преемственности и памяти поколений в нашей стране.

Владимир Путин выступил с речью на Красной площади перед началом торжественного шествия, поздравил всех военнослужащих и россиян с праздником.

«Твердо уверен, что наше дело — правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооружённым Силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!», — сказал Владимир Путин.





В своей речи он подчеркнул. что Россия, победив фашизм, спасла мир, и память об этом для нас — дело чести. В год 81-летия Победы и 85-летия начала Великой Отечественной войны это направил послание тем, кто сегодня вновь говорит лозунгами нацистов.

Глава государства подчеркнул, что именно наши предки вернули суверенитет странам Европы, присягнувшим злу нацизма и ставшим соучастниками геноцида советского народа. Мы защищаем эту простую истину, чтобы герои всегда были героями, а убийцы и их пособники никогда не смогли отмыться от своих преступлений.

«Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас — дело чести», — подчеркнул президент.





В своей речи на Красной площади он раскрыл главный секрет побед России — русский характер народа. Это невероятная сила и наше преимущество перед любым врагом. Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны самые хитрые планы нацистов разбились о силу настоящего русского духа, о высшую правоту, с которой наши предки защищали будущее нашей Родины. Одобрением ответили на эти слова как ветераны Великой Отечественной войны, так и участники спецоперации, показав, что внутренняя сила и мужество, внутренний стержень помогут нам отстоять Победу и сейчас.

«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители. Все граждане России!», — убежден глава государства.





На Красной площади Владимир Путин пожал руки ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранам спецоперации, подчеркнув их ведущую роль в достижении Победы — той, которую чтим всей страной сегодня, 9 Мая, и которая еще будет.