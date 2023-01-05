Владимир Путин перевел главного судью Увельского района в Челябинский областной суд

Смена места работы Игоря Вардугина отмечена в указе президента РФ

Председатель Увельского райсуда Игорь Вардугин указом президента РФ Владимира Путина назначен на шестилетний срок полномочий судьей Челябинского областного суда. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.



По данным сайта «судьи-россии», Игорю Вардугину 50 лет, он закончил в 1994 году Уральскую юридическую госакадемию. Служил в налоговой инспекции Пласта, помощником прокурора в Калининском районе Челябинска, судьей в Курчатовском райсуде.

В областном суде Вардугин уже работал с января 2009 года по март 2011-го. Затем по указу президента был назначен руководителем увельской районной инстанции. В 2017 году его срок службы в Увельском районе был продлен, шестилетний срок полномочий Игоря Николаевича истекал 23 февраля 2023 года.

Теперь председатель райсуда возвращается к старым обязанностям в областном суде.