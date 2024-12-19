Владимир Путин ответил на вопрос о спецоперации

Президент сказал, что Россия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО



На предложение оценить ход СВО президент во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» попросил развернуть знамя морпехов Тихоокеанского флота. Знамя подарили ему бойцы. На нем написано: «Там, где мы, там — победа!».

«Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину, на всей линии боевого соприкосновения. Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что Россия движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале специальной военной операции. Сейчас увеличивается армия и силовые подразделения до 1,5 млн человек.

«Ребята действуют героически. Возможности Вооруженных сил возрастают. Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории. Там воюют еще 810-я бригада морской пехоты Черноморской и 106-я дивизия ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа. В данный момент они ведут бой, пожелаем всем — и в Курской области, и на всей линии фронта — удачи, победы и возвращения домой», — подчеркнул глава государства.