Владимир Путин ответил на вопрос о проблемах мигрантов в России

Нужно соединить экономический и правоохранительный компоненты, чтобы избежать острых конфликтов

На прямой линии с Владимиром Путиным сегодня, 19 декабря, прозвучал вопрос о проблемах мигрантов в России. Президент подчеркнул, что вопрос миграции остается острым для многих государств. Чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда и использовать такие технологии, благодаря которым можно отказаться от неквалифицированных рабочих рук.

«Если привлечение иностранцев неизбежно, то с нашими партнерами из соседних государств нужно работать над подготовкой людей к миграции. Знакомить их с российской культурой, требованиями законодательства», — отметил президент.

Также Владимир Путин заявил о необходимости создать отдельное подразделение по вопросам миграции в структуре МВД, а затем, вероятно, можно создать и отдельное ведомство, но при активной поддержке правоохранительных органов.