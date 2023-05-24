Владимир Путин отметил госнаградами медиков Челябинской области

Медали и звания получили семь человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников медицинских учреждений Челябинской области. Документ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечены семь человек.

— Медаль Луки Крымского присвоена врачу Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера Льву Воинову, заведующему отделению диспансера Марату Мангуткину, заведующему отделением ГКБ № 8 Любови Дегтяренко, врачу Челябинской областной станции переливания крови Елене Захаренко и главной медсестре ОКБ № 2 Айне Михайловой.

— Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением Челябинской областной детской клинической больницы Олегу Старикову.

— Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено старшей медицинской сестре детского консультативно-диагностического центра ЧОДКБ Марине Голиковой.