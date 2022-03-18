Владимир Путин отметил героизм российских военных

Президент выступил на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма

Владимир Путин выступил сегодня, 18 марта, на митинге-концерте в Москве в Лужниках, который проходит в честь воссоединения Крыма. Глава государства отметил многонациональность российского народа, его единение и героизм российских военных на операции в Украине. Прямая трансляция концерта идет в эфире федеральных телеканалов.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой, на своей земле», — начал свое выступление Владимир Путин на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.

Он отметил, что цель операции на Украине — избавить людей от геноцида. Владимир Путин в своей речи подчеркнул героизм российских военных во время спецоперации.

«Избавить людей от страданий и геноцида — является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Мне приходят в голове слова из священного писания: „Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих“. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было!» — отметил Владимир Путин.Напомним, сегодня в Челябинске идет концерт-митинг в честь воссоединения Крыма.