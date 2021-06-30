Владимир Путин: от губернаторов ждем заявки на ремонт и строительство школ

На ближайшие три года в Челябинской области запланированы масштабные социальные стройки

Во время горячей линии с россиянами, которая состоялась 30 июня, президент страны Владимир Путин заявил о важности строительства новых школ. И призвал глав регионов активнее подавать заявки на финансирование таких проектов.

«Необходимо строить новые школы. В стране их нужно построить примерно 1300. 60% существующих школ нуждаются в текущем ремонте, примерно 10% — в капитальном. Нужно, чтобы главы регионов направили соответствующие заявки, и они будут рассмотрены. Средства и на ремонты, и на строительство запланированы», — заявил Владимир Путин.

В Челябинской области уже развернуто беспрецедентное по масштабам строительство и реконструкция детских садов и школ.

«Темпы строительства школ и детских садов в области сегодня беспрецедентные. Потому что наша задача — не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам», — заявлял ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Уже в 2021 году регион избавится от очередей в детсады для детей от полутора лет, завершит строительство трех школ в Челябинске, Кунашаке и Верхнеуральске. Через инфраструктурные облигации будет профинансировано строительство трех школ и трех детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе. Четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начнут строить совместно с банком развития ВЭБ. РФ с помощью нового инструмента — концессии. Таким образом, только за ближайшие три года в Челябинской области будут построены 22 новые школы, а уже в этом году — сданы 13 детских садов.