Владимир Путин освободил от уплаты НДФЛ россиян, взявших кредит на жилье до конца 2024 года

Речь идет о налоге с материальной выгоды

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает взявших кредит на жилье россиян от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за экономии по процентам. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Получить льготу россияне смогут при соблюдении ряда условий:

кредит взят до 31 декабря 2024 года;

заем оформлен на строительство или приобретение жилья, приобретение земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства;

у заемщика есть подтвержденное налоговой право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Отметим, материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 21%.