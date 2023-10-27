Владимир Путин объявил благодарность ученому‑радиологу из Челябинска

Александр Аклеев изучает отдаленные эффекты облучения человека и животных радиацией

Заведующий кафедрой радиационной биологии Челябинского государственного университета Александр Аклеев получил благодарность президента России Владимира Путина. Распоряжение об этом подписано накануне.

«Объявить благодарность президента РФ Аклееву Александру Васильевичу — директору федерального государственного бюджетного учреждения науки „Уральский научно-практический центр радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства“, Челябинская область», — сказано в документе.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Аклеев отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Аклеев изучает отдаленные эффекты облучения человека и животных, радиационную безопасность, биологическую индикацию и дозиметрию. Подготовил несколько докторов и кандидатов наук, опубликовал более 350 научных статей.