Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Президент РФ подписал указ об этом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о проведении в наступающем 2026 году Года единства народов России. Такое заявление глава государства сделал в начале заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, сообщает kremlin.ru.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ»,— сказал глава государства, открывая заседание Госсовета.

В ноябре 2025 года на заседании Совета по межнациональным отношениям российский лидер поддержал предложение одного из участников объявить 2026 год Годом единства народов России.

«Так и сделаем»,— заявил президент.

Подготовить проекты соответствующих решений Владимир Путин поручал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.