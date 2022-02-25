Владимир Путин обратился к украинским военным

Поводом стало размещение нацбатальонами систем залпового огня в жилых кварталах Киева

Вечером 25 февраля президент России Владимир Путин провел второе за неделю заседание Совета безопасности РФ. Темой стала обстановка на Украине: по данным разведки, подразделения Национальной гвардии страны (НГУ) устанавливают тяжелое вооружение, в том числе РСЗО «Град» в центральных кварталах крупных городов, фактически делая гражданское население заложниками.



Перед началом заседания Совбеза президент России обратился к военнослужащим украинской армии. Глава РФ рассказал, что в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков, неонацисты выставляют тяжелое вооружение. Расчет на то, что ответный огонь российских подразделений придется по жилым кварталам и приведет к массовым жертвам мирного населения. Напомним, ранее такую же информацию привел в брифинге Минобороны официальный представитель армии России генерал-майор Игорь Конашенков. И военные, и Верховный главнокомандующий утверждают, что основное сопротивление ВС РФ оказывают не части украинской армии, а именно батальоны НГУ. Кроме того, регулярные части подстрекают к сопротивлению заранее внедренные группы националистов, которые играют роль заградотрядов. Владимир Путин сравнил действия нацистов с обычной тактикой террористов и отметил, что все происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников.

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — обратился к украинским солдатам и офицерам Владимир Путин.

Параллельно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о провале надежды на дипломатическое урегулирование конфликта. Ранее, напомним, по сообщениям федеральных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кремлю с заявлением о готовности начать переговоры и обсудить будущий нейтральный статус Украины.

«С учетом этого предложения Путин согласился поручить организовать такие переговоры в Минске. Путин созвонился с Лукашенко и договорился, что белорусская сторона сделает все, чтобы наилучшим образом организовать приезд делегаций и обеспечить безопасность и условия для переговоров. По поручению президента сформирована делегация представителей минобороны, МИД и администрации президента. Эта информация была доведена до украинцев. После небольшой паузы они заявили, что пересматривают идею с Минском и хотят Варшаву и ушли со связи», — заявил Дмитрий Песков.

По сообщению ТАСС, последние выводы российского правительства таковы: если Зеленский не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла уже нет.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании самостоятельными государствами Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля российские войска начали специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На сегодня есть информации о том, что российские военные контролируют Северо-Крымский канал, объекты Чернобыльской АЭС, каховскую плотину каскада ДнепроГЭС — все эти объекты в случае проведения успешных терактов способны причинить огромный ущерб населению, гражданской инфраструктуре, экологии не только Украины, но и сопредельных государств.